Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T03:12+0300
https://ria.ru/20191229/1562984622.html
Источник сообщил о задержке первого в 2020 году пуска с Байконура
https://cdn22.img.ria.ru/images/155017/12/1550171291_6:0:774:432_1036x0_80_0_0_7e8e3fba86582fd01d009e9bb6152b21.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о задержке первого в 2020 году пуска с Байконура

03:12 29.12.2019
478
© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb, намечавшийся на конец января 2020 года, перенесен на первую половину февраля, не исключена дальнейшая задержка старта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В начале декабря представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщил агентству, что старт планируется на 30 января.
"Запуск отложен с 30 января на 9 февраля", - сказал собеседник агентства, не исключив дальнейшего переноса старта.
По его словам, это связано с более поздней, чем планировалось, доставкой второй партии спутников OneWeb на Байконур.
"Первая партия прибыла 16 декабря, а вторая - задерживается. Пока планируется на 19 января", - пояснил источник.
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП
27 декабря, 16:47
В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"
В пресс-службе "Главкосмоса" сообщили РИА Новости, что компания не располагает официальной информацией о переносе запуска.
В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).
В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур.
24 декабря, 15:05
Россия запустила с Байконура ракету "Протон" с метеоспутником
011103
Обсудить 0
OneWebArianespaceБайконур (космодром)ГлавкосмосКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмос
Рекомендуем
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Вид на Землю с Луны
Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Украина показала облик перспективных космических ракет сверхтяжелого класса
Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть
Сотрудник ММВБ
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил "разгрузить" президента России
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП
В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния