Источник сообщил о задержке первого в 2020 году пуска с Байконура

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый запуск с космодрома Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb , намечавшийся на конец января 2020 года, перенесен на первую половину февраля, не исключена дальнейшая задержка старта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В начале декабря представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса" ) сообщил агентству, что старт планируется на 30 января.

"Запуск отложен с 30 января на 9 февраля", - сказал собеседник агентства, не исключив дальнейшего переноса старта.

По его словам, это связано с более поздней, чем планировалось, доставкой второй партии спутников OneWeb на Байконур.

"Первая партия прибыла 16 декабря, а вторая - задерживается. Пока планируется на 19 января", - пояснил источник.

В пресс-службе "Главкосмоса" сообщили РИА Новости, что компания не располагает официальной информацией о переносе запуска.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).

В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.