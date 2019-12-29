Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть

Мадуро рассказал, что террористы были замечены венесуэльскими военными на территории Бразилии, прямо на границе с Венесуэлой. Однако Каракас не стал нарушать норм международного права и границы с соседней страной и обратился к военным Бразилии с просьбой о задержании преступников.