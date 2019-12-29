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Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть
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РИА Новости

Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть

02:35 29.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ЛИМА, 29 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы должна ускорить работу с органами юстиции Бразилии по выдаче задержанных там террористов, напавших 22 декабря на воинскую часть в Венесуэле, заявил президент Николас Мадуро.
"Были пойманы пять террористов, и я попросил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба ускорить взаимодействие с органами юстиции Бразилии, (представив) видео, свидетельства того, что эти террористы - дезертиры, совершившие нападение на воинскую часть, чтобы органы юстиции Бразилии выдали этих террористов Венесуэле. Я надеюсь на положительный результаты", - сказал он, выступая на встрече с военными, которая транслировалась в Twitter.
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Мадуро рассказал, что террористы были замечены венесуэльскими военными на территории Бразилии, прямо на границе с Венесуэлой. Однако Каракас не стал нарушать норм международного права и границы с соседней страной и обратился к военным Бразилии с просьбой о задержании преступников.
Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что начал дипломатические процедуры, необходимые для выдачи пойманных преступников.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать причастных к теракту. Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.
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