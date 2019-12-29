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РИА Наука
2019-12-29T02:13+0300
https://ria.ru/20191229/1562984456.html
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
https://cdn24.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_64553a14684b007fa4bc8da6c40bc55f.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры

02:13 29.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева отметила, что при употреблении красной икры человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов – А, D, Е, К. Продукт содержит множество микроэлементов, таких как йод, фосфор, калий и кальций.
Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова подчеркнула, что красная икра является высокобелковым продуктом, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.
Отмечается, что икра отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Их нехватка может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и проблем с репродуктивной системой.
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При этом избыточное потребление красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту. Дело в том, что в ней слишком много соли – в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма.
Рекомендуется воздержаться от злоупотребления красной икрой, а есть продукт небольшими порциями.
Красная икра
20 декабря, 02:00
Эксперты дали советы по выбору красной икры
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РИА НаукаКрасная икраРоссияЗдоровьеОбщество
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