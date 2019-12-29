В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей инстаграме. В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной

У поклонников артистки возникло впечатление, что у нее слишком большой размер ноги.

"Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги, кажется, 65-го размера", — написала anshery1

Гагарина шутливо ответила на комментарий.

"Так такой и есть", — сыронизировала певица.

Одна из подписчиц обвинила автора снимка в некомпетентности из-за обмана зрения, возникающего при просмотре фотографии.