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Культура
2019-12-29T12:00+0300
https://ria.ru/20191229/1562984377.html
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/42/1562984298_0:210:2895:1838_1036x0_80_0_0_691cfebfb1004ed09f647370836343e5.jpg
РИА Новости

В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

02:00 29.12.2019 (обновлено: 12:00 29.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
У поклонников артистки возникло впечатление, что у нее слишком большой размер ноги.
"Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги, кажется, 65-го размера", — написала anshery1.
Гагарина шутливо ответила на комментарий.
"Так такой и есть", — сыронизировала певица.
Одна из подписчиц обвинила автора снимка в некомпетентности из-за обмана зрения, возникающего при просмотре фотографии.
"Согласна. Ступня больше головы, фотограф — отстой, а Полина — огонь", — отметила dm_valitova.
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7 декабря, 10:58Культура
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КультураШоу-бизнесПолина ГагаринаРоссия
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