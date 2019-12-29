Оркестр имени Чайковского встретит Новый год в Китае

Праздничную атмосферу дополнит Итальянское каприччио, написанное композитором под впечатлением от римского карнавала. Также в гастрольную афишу вошли симфонические отрывки из оперы "Евгений Онегин" и увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

Дважды оркестр выступит в Большом театре в Тяньцзине, а заключительные выступления 3-4 января будут даны в Нанкине – предшественнике Пекина в роли столицы Китая. В пекинском концерте с оркестром выступит прославленная певица Чжан Липин (сопрано), покорившая сцены Северной Америки и Европы.

За пульт БСО им. Чайковского встанет известный немецко-российский дирижер, давний друг оркестра Томас Зандерлинг. Маэстро родился в Новосибирске, а образование получил в Ленинграде и Берлине. Свою карьеру он начал как ассистент Герберта фон Караяна и Леонарда Бернстайна. Маэстро руководит многими выдающимися симфоническими оркестрами и выступает по всему миру от Германии до Японии. Отец маэстро – легендарный дирижер Курт Зандерлинг в течение нескольких лет работал с БСО в его бытность Оркестром Всесоюзного радио.