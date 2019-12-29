Оркестр имени Чайковского встретит Новый год в Китае

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Большой симфонический оркестр имени Чайковского (БСО) проведет новогодний гастрольный тур в Китае, где с 29 декабря по 4 января выступит в четырех городах страны, сообщили в пресс-службе оркестра.
В программу нынешнего тура оркестра входят произведения Чайковского. Центральное место занимают составленные художественным руководителем Владимиром Федосеевым сюиты из трёх балетов Чайковского – "Спящей красавицы", "Лебединого озера" и всеми любимого и обязательного в Новый год "Щелкунчика".
Праздничную атмосферу дополнит Итальянское каприччио, написанное композитором под впечатлением от римского карнавала. Также в гастрольную афишу вошли симфонические отрывки из оперы "Евгений Онегин" и увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".
Дважды оркестр выступит в Большом театре в Тяньцзине, а заключительные выступления 3-4 января будут даны в Нанкине – предшественнике Пекина в роли столицы Китая. В пекинском концерте с оркестром выступит прославленная певица Чжан Липин (сопрано), покорившая сцены Северной Америки и Европы.
За пульт БСО им. Чайковского встанет известный немецко-российский дирижер, давний друг оркестра Томас Зандерлинг. Маэстро родился в Новосибирске, а образование получил в Ленинграде и Берлине. Свою карьеру он начал как ассистент Герберта фон Караяна и Леонарда Бернстайна. Маэстро руководит многими выдающимися симфоническими оркестрами и выступает по всему миру от Германии до Японии. Отец маэстро – легендарный дирижер Курт Зандерлинг в течение нескольких лет работал с БСО в его бытность Оркестром Всесоюзного радио.
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