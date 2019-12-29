В МИД России рассказали о назначении нового департамента

"Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях", — говорится в сообщении ведомства.

Подразделение будет курировать "деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета".

"Департамент займется подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности", — говорится в сообщении.

Также подразделение будет заниматься "разработкой и согласованием международных соглашении в этой сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями". Оно "будет участвовать в разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений".