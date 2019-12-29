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2019-12-29T08:44+0300
https://ria.ru/20191229/1562984159.html
В МИД России рассказали о назначении нового департамента
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РИА Новости

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

01:18 29.12.2019 (обновлено: 08:44 29.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В российском МИД объяснили, чем будет заниматься новое подразделение в составе ведомства.

"Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях", — говорится в сообщении ведомства.

Подразделение будет курировать "деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета".
"Департамент займется подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности", — говорится в сообщении.
Также подразделение будет заниматься "разработкой и согласованием международных соглашении в этой сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями". Оно "будет участвовать в разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений".
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Здание Министерства иностранных дел РФ
26 декабря, 20:20
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Обсудить 13
МИД РФВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
А министерством не ошиблись?
29 декабря, 07:28
Александр Сергеевич
3300008
Давно пора! И дальше по логической цепочи нужно действовать! США все уже опутали своей паутиной. Пора паучью сеть уничтожать. Для этого нужно ВСЕ ресуры во всем Мире задействовать.
29 декабря, 03:44
argon22
13100010
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