Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Демократическая партия не мытьем, так катанием страстно хочет отправить американского лидера в принудительную отставку. Реальных шансов мало, но это их не останавливает.

Любой ценой: демократы верят, что "свалят" Трампа Демократическая партия не мытьем, так катанием страстно хочет отправить американского лидера в принудительную отставку. Реальных шансов мало, но это их не останавливает.

Импичмент Трампа

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.