Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил нежелание давать показания в рамках импичмента Дональду Трампу тем, что у республиканцев нет на это законных оснований.
"Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", — написал Байден у себя в Twitter.
По его словам, повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.
Импичмент Трампа
Ранее в декабре палата представителей Конгресса США голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента. Однако спикер нижней палаты Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
20 декабря, 11:01В МИД прокомментировали импичмент Трампу