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2019-12-29T12:09+0300
https://ria.ru/20191229/1562984085.html
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
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РИА Новости

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

01:06 29.12.2019 (обновлено: 12:09 29.12.2019)
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© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден в Киеве
Джо Байден в Киеве
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил нежелание давать показания в рамках импичмента Дональду Трампу тем, что у республиканцев нет на это законных оснований.
"Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", — написал Байден у себя в Twitter.
Любой ценой: демократы верят, что свалят Трампа
25 декабря, 19:26Акценты
Любой ценой: демократы верят, что "свалят" ТрампаДемократическая партия не мытьем, так катанием страстно хочет отправить американского лидера в принудительную отставку. Реальных шансов мало, но это их не останавливает.
По его словам, повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.

Импичмент Трампа

Ранее в декабре палата представителей Конгресса США голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента. Однако спикер нижней палаты Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
20 декабря, 11:01
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАДжозеф БайденРеспубликанская партия СШАВ мире
Популярные комментарии
Если все то, что нарыли про этого персонажа на Украине окажется правдой, а я уверен, что это достоверная информация. То по Американским законам, его домом, на долгие годы станет тюрьма. А сидеть как мы понимаем он не хочет...
29 декабря, 03:40
Roman Katolik
1300001
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