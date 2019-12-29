Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад

ТАЛЛИН, 29 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

"Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство", — ее слова приводит Sputnik Эстония

Кальюлайд придерживается мнения, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети. "Как я понимаю, все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше", — считает президент.

По мнению Кальюлайд, если все дети учатся в одной школе, то и у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. "Так мы сможем вместе двигаться вперед", — подчеркнула она.

В последнее время многие политики в Эстонии высказываются за полный перевод образования на государственный язык. Эстонские власти утверждают, что перевод всех школ в стране на эстонский язык обучения повысит конкурентоспособность русскоязычных жителей страны, однако представители русской общины считают, что результатом такого перевода станет значительное ухудшение понимания преподаваемых предметов, обеднение словарного запаса, плохая успеваемость, значительный рост учебной нагрузки русских детей.