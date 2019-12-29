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Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад
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РИА Новости

Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад

01:03 29.12.2019 (обновлено: 12:24 29.12.2019)
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© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© AP Photo / Vitnija Saldava
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд . Архивное фото
ТАЛЛИН, 29 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
"Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство", — ее слова приводит Sputnik Эстония.
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Кальюлайд придерживается мнения, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети. "Как я понимаю, все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше", — считает президент.
По мнению Кальюлайд, если все дети учатся в одной школе, то и у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. "Так мы сможем вместе двигаться вперед", — подчеркнула она.
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В последнее время многие политики в Эстонии высказываются за полный перевод образования на государственный язык. Эстонские власти утверждают, что перевод всех школ в стране на эстонский язык обучения повысит конкурентоспособность русскоязычных жителей страны, однако представители русской общины считают, что результатом такого перевода станет значительное ухудшение понимания преподаваемых предметов, обеднение словарного запаса, плохая успеваемость, значительный рост учебной нагрузки русских детей.
Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. Сейчас в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
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Популярные комментарии
Да всё там отлично с русскими. Моя родня живёт там с распада СССР, всё отлично, русских эстонцы любят, говорят чем кавказцы или хохлы лучше русские пусть. В некоторых городках русских больше чем эстонцев. Например, в Маарду в русской школе учатся русские, в эстонской то же русские учатся, так как русских больше и им не хватает русской школы. Как видите, ни кто ни кого не притесняет. Плюньте пропаганде в морду.
29 декабря, 08:38
ЭХЭдуард Х
7210622
Зря мы этих батраков научили писать, читать и не ходить в деревянных ботинках. Топтали бы мины коровьи и дальше. Это эффект малых народов.
29 декабря, 02:07
ДДДык Дык
2630004
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