Лазарев и Лобода ответили на сообщения о конфликте на шоу Малахова

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали в эфире шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" сообщения о якобы произошедшем между ними конфликте во время вручения премии "Муз-ТВ"
Ранее СМИ утверждали, что за кулисами премии Лазарев обругал Лободу, которая получила приз в номинации "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя "самой крутой", после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.
Отвечая на вопрос телеведущего Андрея Малахова о возможных противоречиях между артистами, Лазарев заявил, что "им удалось найти общий язык".
"Какие-то негативные вещи, возможные конфликты, которые существовали и существуют, должны остаться в этом году", – подчеркнул исполнитель.
Филипп Киркоров отметил, что именно он "помирил музыкантов", однако Лазарев и Лобода ответили, что это не так.
"На самом деле, все не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка, и обиды нужно оставлять позади", – отметила артистка.
После этого Лобода предложила Лазареву обняться, что артисты и сделали.
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