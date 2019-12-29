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Культура
2019-12-29T00:58+0300
https://ria.ru/20191229/1562983983.html
Лазарев и Лобода ответили на сообщения о конфликте на шоу Малахова
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РИА Новости

Лазарев и Лобода ответили на сообщения о конфликте на шоу Малахова

00:58 29.12.2019
11671
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали в эфире шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" сообщения о якобы произошедшем между ними конфликте во время вручения премии "Муз-ТВ"
Ранее СМИ утверждали, что за кулисами премии Лазарев обругал Лободу, которая получила приз в номинации "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя "самой крутой", после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.
Отвечая на вопрос телеведущего Андрея Малахова о возможных противоречиях между артистами, Лазарев заявил, что "им удалось найти общий язык".

"Какие-то негативные вещи, возможные конфликты, которые существовали и существуют, должны остаться в этом году", – подчеркнул исполнитель.

Филипп Киркоров отметил, что именно он "помирил музыкантов", однако Лазарев и Лобода ответили, что это не так.

"На самом деле, все не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка, и обиды нужно оставлять позади", – отметила артистка.

После этого Лобода предложила Лазареву обняться, что артисты и сделали.
Ведущий телевидения Андрей Малахов
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КультураШоу-бизнесСветлана ЛободаАндрей МалаховСергей ЛазаревФилипп КиркоровРоссия
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