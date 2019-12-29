Лазарев и Лобода ответили на сообщения о конфликте на шоу Малахова

Ранее СМИ утверждали, что за кулисами премии Лазарев обругал Лободу, которая получила приз в номинации "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил у нее, действительно ли та считает себя "самой крутой", после чего подговорил нескольких коллег покинуть VIP-зону зала.