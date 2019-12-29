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Религия и мировоззрение
2019-12-29T00:30+0300
https://ria.ru/20191229/1562983723.html
В Черногории протестующие вступили в перепалку с братом президента
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/31/1562743129_0:67:1080:675_1036x0_80_0_0_1179cffed09fece587bdb96d22742dc1.jpg
РИА Новости

В Черногории протестующие вступили в перепалку с братом президента

00:28 29.12.2019 (обновлено: 00:30 29.12.2019)
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© Фото : Информативна служба Српске Православне ЦрквеАкция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория
© Фото : Информативна служба Српске Православне Цркве
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Граждане Черногории, которые проводят массовые протесты из-за закона о церквях, вступили в словесную перепалку с братом президента – Ацо Джукановичем, сообщила оппозиционная партия Демократический фронт (ДФ).
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ.
Мило Джуканович
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Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон.
Сотни граждан Подгорицы прошли после вечерней службы от соборного храма Воскресения Христова до здания национального телевидения, временно блокируют перекрестки в центре и выкрикивают "Не дадим святыни!".
"Около здания компании Vektra группа протестующих остановила автомобиль, в котором ехал брат президента – предприниматель Ацо Джуканович. Демонстранты начали скандировать "Ацо – вор, не дадим святыни!". Тот остановил автомобиль и ответил на оскорбления граждан", - сообщил ДФ на странице в Facebook и разместил соответствующую видеозапись.
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Полиция затем оттеснила протестующих от автомобиля Джукановича. Во втором по величине городе страны – Никшиче граждане также собрались у храма Святого Василия Острожского в центре города и прошли протестным шествием. При попытке блокировать автомобильное движение на перекресток полиция помешала протестующим и задержала несколько человек.
Представитель оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Марко Ковачевич призвал собравшихся дождаться решений совета епископов Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в воскресение.
В городе Беране на севере страны протестующие также прошли протестным шествием и попытались блокировать трассу к городу Андриевица, но полиция разогнала их с применением слезоточивого газа.
Митрополия сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
27 декабря, 15:43Религия и мировоззрение
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий (справа)
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Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеДемократический фронт ЧерногорииСкупщина ЧерногорииЧерногорияПодгорица (город)В мире
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