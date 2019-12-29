В Черногории протестующие вступили в перепалку с братом президента

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ.

В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон.

Сотни граждан Подгорицы прошли после вечерней службы от соборного храма Воскресения Христова до здания национального телевидения, временно блокируют перекрестки в центре и выкрикивают "Не дадим святыни!".

"Около здания компании Vektra группа протестующих остановила автомобиль, в котором ехал брат президента – предприниматель Ацо Джуканович. Демонстранты начали скандировать "Ацо – вор, не дадим святыни!". Тот остановил автомобиль и ответил на оскорбления граждан", - сообщил ДФ на странице в Facebook и разместил соответствующую видеозапись.

Полиция затем оттеснила протестующих от автомобиля Джукановича. Во втором по величине городе страны – Никшиче граждане также собрались у храма Святого Василия Острожского в центре города и прошли протестным шествием. При попытке блокировать автомобильное движение на перекресток полиция помешала протестующим и задержала несколько человек.

Представитель оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Марко Ковачевич призвал собравшихся дождаться решений совета епископов Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в воскресение.

В городе Беране на севере страны протестующие также прошли протестным шествием и попытались блокировать трассу к городу Андриевица, но полиция разогнала их с применением слезоточивого газа.

Митрополия сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.