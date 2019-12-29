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В Москве задержали мужчину, ранившего пенсионера ножом в метро
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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, ранившего пенсионера ножом в метро

00:05 29.12.2019 (обновлено: 07:27 29.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который ранил пенсионера ножом в метро, сообщается на сайте УВД на московском метрополитене.
"Полицейский УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью", – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Поясняется, что к сотруднику полиции на платформе станции "Шаболовская" обратились граждане, вышедшие из вагона электропоезда, которые указали на мужчину, ранившего 73-летнего пенсионера предметом, похожим на нож.
Задержанным оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья.

"Изъятый у него предмет, похожий на нож, направлен на экспертизу. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение", — сообщает УВД.

Установлено, что злоумышленник на станции метро вступил в конфликт с пенсионером по малозначительному поводу, затем нанес ему ранения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый заключен под стражу.
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Владимир ВасенинМВД РФМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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