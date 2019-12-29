В Москве задержали мужчину, ранившего пенсионера ножом в метро

"Полицейский УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью", – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Поясняется, что к сотруднику полиции на платформе станции "Шаболовская" обратились граждане, вышедшие из вагона электропоезда, которые указали на мужчину, ранившего 73-летнего пенсионера предметом, похожим на нож.