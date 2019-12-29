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2019-12-29T08:08+0300
https://ria.ru/20191229/1562957782.html
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
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РИА Новости

Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:08 29.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФИспытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Компактный, быстрый, универсальный — на минувшей неделе Минобороны отчиталось об успешных испытаниях новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С". Как сообщили в ведомстве, опытные образцы автомобилей с зенитно-ракетными установками полностью подтвердили заявленные характеристики. Опубликованы кадры, на которых сразу несколько ракет поражают различные воздушные цели. Об особенностях "Гибки-С" — в материале РИА Новости.

Играй, "Гармонь"

У нового комплекса военно-морская родословная — с середины прошлого десятилетия его ставят на катера и небольшие корабли. Конструктивно это пусковая установка для крепления переносных ЗРК с оптико-электронным оборудованием, осуществляющим поиск и предварительное наведение ракет.
Сухопутную версию впервые представили на форуме "Армия-2016", на вооружение планируют принять в начале 2020-х. В составе "Гибки" — до шести боевых машин отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК с пусковыми установками, а также броневик разведки и управления командира взвода. Шасси — бронеавтомобили "Тигр". В бою все это работает одновременно.
© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С"
Зенитно-ракетный комплекс Гибка-С
© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"
Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С"
Первый этап — получение координат от других командных центров или самостоятельное слежение за воздушной обстановкой. В случае обнаружения цели и принятия решения о ее уничтожении командир взвода пересылает данные целеуказания на другие машины, а те, в свою очередь, открывают огонь.
Штатная радиолокационная станция "Гармонь" способна засекать воздушные цели на дальности до 40 и высоте до десяти километров, летящие со скоростью до 700 метров в секунду. Антенна размещена в передней части крыши бронеавтомобиля и обеспечивает круговой обзор.
© Фото : Минобороны РФИспытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
© Фото : Минобороны РФ
Испытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Компьютер, обрабатывающий данные и выдающий информацию, установлен на рабочем месте оператора, который отвечает за передачу целеуказания зенитчикам. Современное оборудование поддерживает надежную связь с пусковыми установками на расстоянии до восьми километров.

"Игла" и "Верба"

Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК представляет собой все тот же бронеавтомобиль "Тигр", но уже c установкой для четырех транспортно-пусковых контейнеров на крыше.
"Гибка-С" может вести огонь ракетами ПЗРК "Игла-С" и "Верба". Первый комплекс приняли на вооружение в 2002-м. Он способен атаковать самолеты, вертолеты и беспилотники на дальности до шести километров и на высоте от десяти метров до трех с половиной километров. Цель ищется с помощью инфракрасной головки самонаведения, а поражается осколочно-фугасной боевой частью.
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ПЗРК 9К333 ВербаМакет ПЗРК 9К333 "Верба"
Макет ПЗРК 9К333 Верба
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ПЗРК 9К333 Верба
Макет ПЗРК 9К333 "Верба"
"Верба" — более современный комплекс, принятый на вооружение в 2014-м. Его отличает способность работать по малоизлучающим целям — например, крылатым ракетам, небольшим БПЛА, высокоточным снарядам. "Верба" в состоянии поражать воздушные цели на дальности до шести километров и на высоте от десяти метров до четырех с половиной километров.
Экипаж боевой машины — водитель, командир отделения и два стрелка-зенитчика. Все необходимое для боевой работы оборудование находится внутри автомобиля, так что бойцам не нужно даже высовываться из-за бронезащиты. К тому же "Гибка-С" отличается высокой степенью автоматизации и львиную долю процедур по поиску и уничтожению целей выполняет без участия человека.

Десять ОКР

Важное качество нового комплекса — мобильность. Высокопроходимый бронеавтомобиль "Тигр" способен разгоняться до 140 километров в час, что позволяет быстро перебрасывать зенитчиков в нужный район, прикрывать стационарные объекты и сопровождать колонны.
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Как рассказал в интервью "Красной звезде" начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, "Гибка-С" — далеко не единственный перспективный комплекс. По его словам, ОПК занимается сразу десятью разработками. В их числе, к примеру, проект мобильного зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики. Ожидается, что он заменит ветерана ПВО — устаревшую зенитную самоходную установку "Шилка".
Скорострельность новой пушки — 120 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 1000 метров в секунду, дальность — до 12 километров, боекомплект — 80 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с боезапасом 500 патронов.
© Фото : УралвагонзаводКомплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
© Фото : Уралвагонзавод
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
По сути, новое орудие — это глубокая модернизация зенитки АЗП-57, разработанной еще в 1940-х. Планируется, что "Деривация-ПВО" будет бороться с малоразмерными целями, по которым экономически невыгодно стрелять зенитными ракетами. К ним относятся, например, дешевые кустарные беспилотники. Кроме того, комплекс может использоваться для ведения плотного огня по наземным целям.
Леонов также сообщил о скором принятии на вооружение мишенного комплекса "Адъютант", на шасси которого размещены цели, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты. По словам генерал-лейтенанта, этот комплекс уже применялся при проведении государственных испытаний ЗРК С-300В4, "Бук-М3" и во время боевых стрельб "Деривации-ПВО".
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Александр ЛеоновС-300В4Безопасность
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