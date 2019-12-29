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2019-12-29T12:50+0300
https://ria.ru/20191229/1562951464.html
Технология по-новому: как "Точки роста" меняют образование в селах
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РИА Новости

Технология по-новому: как "Точки роста" меняют образование в селах

08:00 29.12.2019 (обновлено: 12:50 29.12.2019)
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© Наталья СамородоваНовый формат занятий по "Технологии"
Новый формат занятий по Технологии
© Наталья Самородова
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Определиться с выбором будущей профессии, посещать дополнительные занятия и учиться на современном оборудовании теперь могут и дети в сельских школах. Благодаря проекту "Точка роста" изменения происходят не только в жизни учителей и учеников, но и в целых населенных пунктах.
О том, как проект улучшает школьное образование в селах и изменяет привычные нам с классной парты предметы, рассказали корреспонденту РИА Новости учителя из сельских школ России.

"Нашему счастью нет предела"

Благодаря "Точке роста" сельская школа в Республике Алтай, где учатся всего 176 детей, смогла получить новейшее компьютерное оборудование для классов информатики. По словам директора школы Маргариты Мишкиной, новая программа помогает не только ученикам, но и всему селу.

Школа маленькая — 176 детей, у нас всего 29 учителей. Но благодаря "Точке роста" мы ощутили, что теперь в центре всего. Мы стали востребованы всеми — и взрослыми, и детьми, и муниципалитетом. Мы стали на голову выше по сравнению с другими школами. У нас ноутбуки новые, планируем обучать дошколят, чтобы они рисовали. Все очень востребованно, все очень своевременно. Мы очень рады, нашему счастью нет предела", — сказала директор школы.

В рамках проекта в кырлыкской школе Усть-Каннского района, помимо компьютерной грамотности, запустили еще три предмета: "Технология для мальчиков", ОБЖ и внеурочная деятельность — шахматы. Занятия по этим дисциплинам проходят как во время занятий, так и после них.
© Наталья СамородоваНовый формат занятий по "Технологии"
Новый формат занятий по Технологии
© Наталья Самородова
Новый формат занятий по "Технологии"

Помощь в выборе профессии

Дети из сел часто выбирают те профессии, которые видят. Новый образовательный проект может изменить эту тенденцию и направить ученика в выборе будущего призвания, уверены в чойской сельской школе Республики Алтай.

С помощью "Точки роста" ребенок понимает, что на самом деле есть большой спектр профессий. Это действительно хорошая работа в таком формате, когда дети могут развивать свои гибкие компетенции, то есть они могут приспосабливаться к той или иной атмосфере. И нет этого большого отрыва городских и сельских детей друг от друга", — сказала директор школы Галина Колупаева.

Кроме того, она добавила, что с помощью "Точки роста" можно не только выявить талантливых детей, но и позволить каждому из них выбрать интересующее направление и реализовать на практике свои способности.
Также в школе изменили принцип работы продленки: теперь ученики могут посещать программы дополнительного образования в классе "Точки роста".
© Наталья СамородоваУченики на уроке ОБЖ
Ученики на уроке ОБЖ
© Наталья Самородова
Ученики на уроке ОБЖ
"Все программы, конечно же, составлены с учетом современных требований. В рамках предмета ОБЖ при помощи новых тренажеров, оборудования, которое мы получили, дети отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи", — отметила директор.

Новые возможности

Шлем виртуальной реальности теперь норма для школьников в новолядинской школе села Тулиновка в Тамбовской области. Современные гаджеты изменили саму методику и содержание таких предметов, как ОБЖ, информатика и технология. Все изменения стали возможны благодаря открытию "Точки роста".
© Наталья СамородоваШколы обеспечили новым оборудованием
Школы обеспечили новым оборудованием
© Наталья Самородова
Школы обеспечили новым оборудованием
Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" филиала МБОУ СОШ и директор школы Надежда Левина отметила, что главная задача каждого нового компьютера — служить современному образованию учеников.

По предметной области "Информатика" школа получила новейшие компьютеры и интерактивный комплекс, шлем виртуальной реальности. Навыки оказания первой медпомощи теперь отрабатываются в зоне "Основы безопасности жизнедеятельности" при помощи современных тренажеров-манекенов", — сказала директор.

Изменения коснулись и других предметов: учителя используют инфраструктуру "Точки роста" в преподавании географии, биологии, химии, физики и литературы.

Национальный проект

"Точка роста" входит в федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование".
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, на сегодняшний день проект реализуется более чем в двух тысячах сельских школ в пятидесяти регионах страны. Каждое учебное заведение, в котором есть "Точка роста", получило новое оборудование, а учителя прошли специальные курсы переподготовки.
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Хорошие новостиХорошие новостиТамбовская областьРеспублика Алтай
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