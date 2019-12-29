Критики объяснили, почему "Изгоняющий дьявола" — самый страшный хоррор

"Удивительный фильм, которому суждено стать, по крайней мере, классикой ужасов. Работа Уильяма Фридкина будет еще долго пугать зрителей, особенно чувствительных и тех, кто долго анализирует фильмы, которые смотрят. Достаточно сказать, что на экране никогда не было ничего подобного", — делился мнением создатель "Гремлинов".