Критики объяснили, почему "Изгоняющий дьявола" — самый страшный хоррор

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В этот четверг фильму ужасов Уильяма Фридкина "Изгоняющий дьявола" исполнилось 43 года. В связи с этим обозреватели и кинокритики поразмышляли о том, почему он до сих пор остается самым жутким в истории.
По мнению независимого журналиста Джозефа Эллиса, фильм, основанный на бестселлере Уильяма Питера Блэтти, стал в 1973 году культурным феноменом, хотя это прямолинейное повествование о подростке по имени Риган, в которую вселяется демоническая сущность.
"Прямолинейность — одна из причин, по которой "Изгоняющий дьявола" копировался и переиздавался множество раз за эти годы. Плюс, за это время никому из кинематографистов так и не удалось захватить общественное сознание, как это сделал Уильям Фридкин", — объяснил журналист.
Обозреватель Дэвид Джеймс из издания We Got This Covered привел в пример слова писателя Стэнли Кауфмана и режиссера Джо Данте, сказанные после премьеры картины.
© Hoya Productions, 1973Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"
© Hoya Productions, 1973
Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"
"Это самый страшный фильм, который я видел за последние годы. Если вы хотите, чтобы вас трясло, тогда смотрите "Изгоняющего дьявола". Он испугает вас как ни один другой хоррор", — рассказывал Кауфман.
© Hoya Productions, 1973Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"
© Hoya Productions, 1973
Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"
"Удивительный фильм, которому суждено стать, по крайней мере, классикой ужасов. Работа Уильяма Фридкина будет еще долго пугать зрителей, особенно чувствительных и тех, кто долго анализирует фильмы, которые смотрят. Достаточно сказать, что на экране никогда не было ничего подобного", — делился мнением создатель "Гремлинов".
Журналист напомнил, что в 1974 году "Изгоняющий дьявола" получил восемь номинаций на премию "Оскар", в двух из которых стал лауреатом ("Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук"), забрал четыре "Золотых глобуса" и премию "Грэмми" за саунтдрек.
"Это позволило хоррору прочно закрепиться на первом месте в рейтингах самых страшных фильмов ужасов всех времен", — подчеркнул Джозеф Эллис.
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