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Туризм
2019-12-29T09:25+0300
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Китайские туристы полетят в казино Сочи на чартерах
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РИА Новости

Китайские туристы полетят в казино Сочи на чартерах

09:25 29.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗдание "Сочи Казино и Курорт" на территории игорной зоны "Красная поляна"
Здание Сочи Казино и Курорт на территории игорной зоны Красная поляна
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Чартерная полетная программа из Сочи в Шэньчжэнь и обратно начинается сегодня, 29 декабря, частота рейсов – один раз в неделю, сообщает АТОР.
Она рассчитана на китайских туристов, которые летят на российский курорт в том числе и для того, чтобы посетить игорную зону.
Продлится программа до 26 января 2020 года. Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи, самолеты будут вылетать по воскресеньям в 09:15, прибывать в Шэньчжэнь – в 02:00 в понедельник. В обратном направлении вылеты запланированы в понедельник в 04:00, прилет в Сочи – в 10:15. Время в пути составит 9 часов 15 минут, а в обратном направлении – 11 часов 15 минут.
С марта 2020 года при высоком спросе планируется увеличение количества рейсов до четырех в неделю.
Турпоток из Китая в Россию ежегодно демонстрирует позитивную динамику, и Сочи является одним из востребованных у китайских туристов регионов, поэтому трафика хватит, чтобы заполнять один рейс в неделю. Более того, эксперты не исключают, что после успешного завершения "тестовой" зимней полетной программы чартерные рейсы будут летать на постоянной основе.
Специалисты напоминают, что в Сочи сформирована комфортная среда для отдыха китайских туристов: от ресторанных меню и навигационных указателей, адаптированных под них, до адаптеров для розеток.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитайСочи
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