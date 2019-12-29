Китайские туристы полетят в казино Сочи на чартерах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Чартерная полетная программа из Сочи в Шэньчжэнь и обратно начинается сегодня, 29 декабря, частота рейсов – один раз в неделю, Чартерная полетная программа из Сочи в Шэньчжэнь и обратно начинается сегодня, 29 декабря, частота рейсов – один раз в неделю, сообщает АТОР.

Она рассчитана на китайских туристов, которые летят на российский курорт в том числе и для того, чтобы посетить игорную зону.

Продлится программа до 26 января 2020 года. Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи, самолеты будут вылетать по воскресеньям в 09:15, прибывать в Шэньчжэнь – в 02:00 в понедельник. В обратном направлении вылеты запланированы в понедельник в 04:00, прилет в Сочи – в 10:15. Время в пути составит 9 часов 15 минут, а в обратном направлении – 11 часов 15 минут.

С марта 2020 года при высоком спросе планируется увеличение количества рейсов до четырех в неделю.

Турпоток из Китая в Россию ежегодно демонстрирует позитивную динамику, и Сочи является одним из востребованных у китайских туристов регионов, поэтому трафика хватит, чтобы заполнять один рейс в неделю. Более того, эксперты не исключают, что после успешного завершения "тестовой" зимней полетной программы чартерные рейсы будут летать на постоянной основе.