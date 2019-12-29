Туристы рассказали, как планируют экспериментировать в путешествиях

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, как планируют путешествовать в новом году, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 18 тысяч пользователей и выяснили, что 61 процент из них в 2020 году запланировали поездки в места, которые не успели посетить в этом.

Второе по популярности обещание путешественников — улететь в отпуск с одним рюкзаком и, таким образом, сэкономить на перелете, купив билет по безбагажному тарифу. За этот вариант проголосовало 13 процентов опрошенных. Еще девять процентов туристов хотели бы сорваться в рабочие дни в поездку по выгодной цене.

Шесть процентов респондентов пообещали себе пообщаться и выпить в баре с местными жителями. Причем они подчеркнули, что не разговаривают ни на одном иностранном языке.

Пять процентов пользователей поставили себе цель — стать спонтанными и, например, выйти из отеля без карты и пойти, куда глаза глядят. Четыре процента — загадали в новом году попробовать в путешествии местную еду на рынке — ту, которая выглядит странно.