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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
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РИА Новости

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:07 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник ММВБ
Сотрудник ММВБ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.

Как уже было

Одиннадцать лет назад глобальному спаду предшествовал ипотечный кризис в США. Тогда американские банки в условиях резкого сокращения спроса на кредиты придумали новый продукт — "субстандартную ипотеку" с пониженными требованиями к заемщикам.
Чтобы минимизировать риски невозврата, традиционно высокие в сфере жилищного кредитования, на ипотечные облигации стали выпускать производные инструменты — деривативы. То есть новые обязательства, доходность которых была привязана к величине риска обычных ценных бумаг: деривативы на менее рискованную часть имели меньшую доходность и более высокий рейтинг надежности, привязанные к высокорисковой части — наоборот.

Инвесторы раскупали "низкорисковые" инструменты как горячие пирожки, пока не выяснилось, что рост просрочек по ипотечным кредитам оказался рекордным за все время наблюдений. Испугавшись, банки приостановили выдачу новых ипотечных кредитов, покупки жилья прекратились.

Один из крупнейших в мире банков Lehman Brothers за первое полугодие 2008-го зафиксировал убытки на сотни миллионов долларов от операций с ипотечными облигациями. Четвертый в мире инвестбанк с активами в 639 миллиардов долларов обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Новость об этом вызвала панику на мировых рынках, и кризис на ипотечном рынке США обратился глобальной катастрофой.
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Аналогичным потрясением стал "азиатский кризис", разразившийся три десятилетия назад. Тогда международные инвестфонды организовали масштабную спекулятивную атаку на тайский бат, в результате чего обрушился фондовый рынок Таиланда. Обвал распространился на Индонезию, Филиппины, Малайзию, Южную Корею и в итоге привел к дефолту в России. Инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.
Непрозрачная система кредитования, раздутые торговые дефициты и неразвитые рынки капитала в странах, которых в 70-х годах прошлого века называли "азиатскими тиграми", стали причиной катастрофы: ключевые азиатские площадки практически перестали функционировать, а некогда крепкие валюты существенно обесценились.
Эти два катаклизма вместе с латиноамериканским кризисом 1980-х годов Всемирный банк назвал крупнейшими за последние пятьдесят лет. Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.

Главную проблему Всемирный банк видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире как в частном, так и государственном секторе. Объем мирового долга уже достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
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Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 триллионов долларов
Особые опасения вызывают непогашенные обязательства развивающихся стран. Соотношение их долга (EM) к ВВП за период с 2010 по 2018 год выросло более чем наполовину — до 168 процентов. Эти темпы гораздо быстрее, чем, например, во время латиноамериканского кризиса.
Как указывал ранее Институт международных финансов, именно страны с формирующимися рынками внесли наибольший вклад в увеличение глобального долга. Самый высокий относительный рост зафиксирован в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане. Причем значительная часть приходится на корпоративный сектор, почти догнавший по долгам совокупный ВВП тридцати развивающихся стран — 92,6 процента.

Эпицентр взрыва

Всемирный банк подчеркивает, что в последние десять лет главным генератором нового долга был Китай. С 2010-го соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255 процентов, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов.

Таким образом, по мнению экспертов Всемирного банка, именно в КНР зародится новый глобальный кризис. Он окажется куда более масштабным и тяжелым, чем все предыдущие.

Корпоративный долг КНР — самый большой в мире. Когда в 2008 году случился финансовый коллапс, в Пекине отреагировали расширением кредитования. К 2016-му примерно 160 процентов ВВП достигло уровня корпоративного долга и 230 — общего.
Пекин, Китай
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Китайская угроза: Поднебесная может стать причиной нового кризиса
В рамках реализации стратегической программы "Сделано в Китае — 2025" Пекин в последние годы с целью доступа к новейшим технологиям стал массово покупать западные компании. Для этого китайские бизнесмены активно занимали деньги. В итоге только в прошлом году, по данным Банка международных расчетов, корпоративный долг Китая вырос на 3,8 процентного пункта. Для сравнения — госдолг увеличился на 0,8, а долг домохозяйств — на 0,9 процентного пункта.

Набирать кредиты китайским предприятиям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Поскольку многие клиенты уже перегружены кредитами и к новым займам им по правилам прибегать нельзя, китайские банки выдают деньги финансовым брокерам и ростовщикам, выступающим посредниками между банками и бизнесом.

Примерно с 2012 года именно такие теневые кредиторы стабильно обгоняют традиционные финансовые институты по объемам и темпам выдачи кредитов и предоставления услуг по управлению активами. Эти механизмы позволяют предлагать вкладчикам высокую доходность, но и сопровождаются большими рисками. Благодаря теневому банкингу долговое бремя китайских компаний продолжает расти.
Сейчас объем этого сектора в Китае достиг почти семи триллионов долларов. Международный валютный фонд уже предупреждал: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.
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СШАЭкономика
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