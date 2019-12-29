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Культура
2019-12-29T06:58+0300
https://ria.ru/20191229/1562877917.html
В столице Хорватии открыли музей похмелья
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РИА Новости

В столице Хорватии открыли музей похмелья

06:58 29.12.2019
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© Фото : аккаунт Museum of Hangovers в InstagramМузей похмелья в Загребе, Хорватия
Музей похмелья в Загребе, Хорватия
© Фото : аккаунт Museum of Hangovers в Instagram
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Загребе открылся музей похмелья, в котором представлены предметы, которые люди находили у себя наутро после пьянства, сообщает France Info.
Он стал первым музеем подобного рода в мире.
"Музей посвящен периоду времени между выходом с вечеринки и пробуждением на следующий день <…> Мы постарались собрать в одном месте оказавшиеся утром рядом с людьми предметы и истории, с ними связанные", - рассказал владелец музея Рино Дубкович.
Один из экспонатов – педаль велосипеда, которую человек нашел рано утром у себя в кармане. У него не было ни малейшей идеи, как она могла там оказаться.
Пока в музее представлены истории 25 похмельных состояний. Он состоит из четырех комнат: "Улица" украшена граффити, "Зеркала" напоминают витрины магазинов, в которых отражаются лица людей, перебравших с алкоголем, в "Саду" посетитель может послушать утреннее пение птиц, а в "Комнате", где происходит пробуждение, стоят пустые бутылки и полные пепельницы.
Посетители также могут примерить очки, симулирующие состояние опьянения, и поделиться своими историями, заканчивая фразу: " Наутро я проснулся с…."
В дальнейшем организаторы планируют больше внимания уделять негативным аспектам злоупотребления спиртным.
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