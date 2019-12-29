В столице Хорватии открыли музей похмелья

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Загребе открылся музей похмелья, в котором представлены предметы, которые люди находили у себя наутро после пьянства, . В Загребе открылся музей похмелья, в котором представлены предметы, которые люди находили у себя наутро после пьянства, сообщает France Info.

Он стал первым музеем подобного рода в мире.

"Музей посвящен периоду времени между выходом с вечеринки и пробуждением на следующий день <…> Мы постарались собрать в одном месте оказавшиеся утром рядом с людьми предметы и истории, с ними связанные", - рассказал владелец музея Рино Дубкович.

Один из экспонатов – педаль велосипеда, которую человек нашел рано утром у себя в кармане. У него не было ни малейшей идеи, как она могла там оказаться.

Пока в музее представлены истории 25 похмельных состояний. Он состоит из четырех комнат: "Улица" украшена граффити, "Зеркала" напоминают витрины магазинов, в которых отражаются лица людей, перебравших с алкоголем, в "Саду" посетитель может послушать утреннее пение птиц, а в "Комнате", где происходит пробуждение, стоят пустые бутылки и полные пепельницы.

Посетители также могут примерить очки, симулирующие состояние опьянения, и поделиться своими историями, заканчивая фразу: " Наутро я проснулся с…."