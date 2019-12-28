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2019-12-29T10:34+0300
https://ria.ru/20191228/1562983475.html
Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
https://cdn22.img.ria.ru/images/156297/23/1562972344_0:144:1280:864_1036x0_80_0_0_0b750243f7decb6cb29fc04601eb1211.jpg
РИА Новости

Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией

23:56 28.12.2019 (обновлено: 10:34 29.12.2019)
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© Фото : Iranian ArmyИранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
© Фото : Iranian Army
ТЕГЕРАН, 28 дек — РИА Новости. Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.

"Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там (на учениях. — Прим. ред.) происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения — не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это", — цитирует агентство Tasnim его слова.

Совместные маневры Военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, объявлена отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
Вчера, 22:22
Россия, Иран и Китай продолжат проводить совместные военные учения
Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.
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Казем ДжалалиМохаммад Джавад ЗарифМинистерство обороны СШАКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Нам поучиться бы у Иранцев.., что мы тоже шутить недолжны...
29 декабря, 00:30
Игорь Муравьёв
10600109
Учения Китая Ирана и России... Чем ты хочешь учится?... Ботоферма статьи не читает
29 декабря, 01:06
ПМПолёт Мысли
12100265
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