Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией

"Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там (на учениях. — Прим. ред.) происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения — не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это", — цитирует агентство Tasnim его слова.