Россия намерена увеличить скорость гиперзвукового оружия

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские военные намерены увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет " Российские военные намерены увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет " Кинжал " и " Циркон " до более чем десяти махов (скоростей звука), сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда"

Он напомнил, что образцы российского гиперзвукового оружия создаются для использования как с воздушных, так и с наземных и морских носителей. При этом сейчас оружейники работают над отработкой тех критических технологий, которые обеспечивают повышение скорости полета, а также дальности и точности наведения.

"Почти неуязвимы"

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у США и Китая нет технологий в области гиперзвука, сравнимых с российскими.

"Когда ракета на гиперскорости движется к цели в ионном облаке, головка самонаведения не работает в традиционном понимании – нужно что-то принципиально другое. Это "другое" наши сделали, а американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий", - цитирует его НСН.

По его словам, в основу этих вооружений легли советские разработки, однако реализованы они были уже российскими оружейниками.

Сивков отметил, что улучшение даст ракетам возможность еще легче проходить системы противоракетной обороны противника, хотя они практически неуязвимы уже с существующими скоростными характеристиками.

"Кинжал" и "Циркон"

Президент Владимир Путин представил "Кинжал" и другие современные системы российского вооружения в послании Федеральному собранию в марте прошлого года.

Президент рассказал, что гиперзвуковые ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров.

Позднее стало известно, что обновленные истребители-перехватчики МиГ-31К оснастят новейшими ракетами. Так, в начале года военные провели пуски этих ракет, сумев достичь цели на расстоянии в тысячу километров.

"Циркон", в свою очередь, поступит на службу российского флота. По словам главы государства, корабельная ракета будет достигать скорости в девять махов. Также планируется разработать ее наземную версию.