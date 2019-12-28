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2019-12-28T23:40+0300
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году
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РИА Новости

СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

23:40 28.12.2019
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© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПолицейские на месте перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси
Полицейские на месте перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 40 массовых убийств было совершено за последний год в США, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет, сообщает издание USA Today.
Согласно базе данных, сформированной агентством Ассошиэйтед Пресс, изданием USA Today и Северо-Восточным университетом, за 2019 год в США было совершено 41 массовое убийство, жертвами которых становились четверо или более человек. Из них в 33 случаях преступники использовали огнестрельное оружие. В результате общее число жертв в этом году составило 210 человек.
При этом, как отмечает издание, большинство таких убийств не освещалось СМИ на национальном уровне, так как они не были совершены в общественных местах. Также большинство инцидентов были связаны с семейными ссорами, наркотиками и бандитизмом, а также недовольными чем-либо людьми, которые направляли свою агрессию на коллег или родственников. Кроме того, по данным издания, зачастую правоохранительным органам не удавалось выяснить, что именно побуждало людей совершать массовые убийства.
Убийства с наибольшим количеством жертв были совершены в Калифорнии, штате, где действует одно из самых строгих законодательств об оружии, пишет газета.
Ранее наибольшее количество массовых убийств было зарегистрировано в 2006 году. Тогда произошло 38 случаев.
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4 августа, 12:03
Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
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