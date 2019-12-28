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2019-12-28T23:19+0300
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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
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РИА Новости

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

23:19 28.12.2019
155275
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Ранее российский лидер напомнил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
Щверчиньский обвинил Путина в попытке "рассорить" Польшу с ее союзниками.
"Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира", - написал он на портале Polityka.pl.
По мнению журналиста, в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории, и в Москве якобы планируют позиционировать поляков главными русофобами в Европе.
После заявления Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.
Российские политики осудили реакцию Варшавы. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала переписывание истории в угоду политической конъюнктуре.
Попытка Польши защитить антисемита также вызвала возмущение парламентариев. Например, депутат Вячеслав Никонов отметил, что российский МИД не вызывает польского посла после каждой антироссийской выходки в его стране: иначе, по мнению Никонова, дипломатам из Польши "пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади". Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал альянс Польши с гитлеровской Германий "грязным пятном".
Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
25 декабря, 08:00
"Памятник за высылку евреев". Что не нравится Варшаве в словах Путина
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Обсудить 29
МИД ПольшиПольшаМоскваРоссияВаршава
Популярные комментарии
Участие Польши в разжигании Второй мировой и в Холокосте внутренним делом не является.
28 декабря, 23:44
Pavel Grigoryev
234200010
Щверчиньский обвинил Путина в попытке "рассорить" Польшу с ее союзниками... Пусть не переживает: ее союзники сами не лучше, просто до них еще очередь у Путина не дошла. Так что, наоборот, только крепче сдружатся.
28 декабря, 23:24
Von Stirliz
187121107
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