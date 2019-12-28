Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Ранее российский лидер напомнил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".

Щверчиньский обвинил Путина в попытке "рассорить" Польшу с ее союзниками.

"Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира", - написал он на портале Polityka.pl

По мнению журналиста, в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории, и в Москве якобы планируют позиционировать поляков главными русофобами в Европе.

После заявления Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши , где, по словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.

Российские политики осудили реакцию Варшавы. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала переписывание истории в угоду политической конъюнктуре.