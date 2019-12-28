Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Ранее российский лидер напомнил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".
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Щверчиньский обвинил Путина в попытке "рассорить" Польшу с ее союзниками.
"Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира", - написал он на портале Polityka.pl.
По мнению журналиста, в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории, и в Москве якобы планируют позиционировать поляков главными русофобами в Европе.
После заявления Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.
Российские политики осудили реакцию Варшавы. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала переписывание истории в угоду политической конъюнктуре.
Попытка Польши защитить антисемита также вызвала возмущение парламентариев. Например, депутат Вячеслав Никонов отметил, что российский МИД не вызывает польского посла после каждой антироссийской выходки в его стране: иначе, по мнению Никонова, дипломатам из Польши "пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади". Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал альянс Польши с гитлеровской Германий "грязным пятном".