Путин подписал закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда

Законом предусматривается норма о том, что требования к представлению информации о сокращении области аккредитации действуют до 31 декабря 2021 года. Данный период времени необходим для налаживания электронного взаимодействия между ФГИС СОУТ и информационной системой Росаккредитации для передачи этой информации в рамках электронного межведомственного взаимодействия.