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Путин подписал закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда
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РИА Новости

Путин подписал закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда

23:13 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон предусматривающий изменения порядка специальной оценки условий труда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет - портале правовой информации.
Законом устанавливается дополнительный механизм контроля за передачей отчетов организациями, которые проводят специальную оценку условий труда (СОУТ), в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.
Также вводится обязанность организации, проводящей специальную оценку условий труда, передавать в Минтруд информацию об аккредитации организаций, проводящих специальную оценку условий труда.
Законом предусматривается норма о том, что требования к представлению информации о сокращении области аккредитации действуют до 31 декабря 2021 года. Данный период времени необходим для налаживания электронного взаимодействия между ФГИС СОУТ и информационной системой Росаккредитации для передачи этой информации в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
23 апреля, 15:22
Минтруд будет ликвидировать рабочие места с опасными условиями труда
Законом также вносятся изменения, предусматривающие возможность проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлениям органов исполнительной власти.
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Министерство труда и социальной защиты РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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