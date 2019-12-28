Путин подписал закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон предусматривающий изменения порядка специальной оценки условий труда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет - портале правовой информации.
Законом устанавливается дополнительный механизм контроля за передачей отчетов организациями, которые проводят специальную оценку условий труда (СОУТ), в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.
Также вводится обязанность организации, проводящей специальную оценку условий труда, передавать в Минтруд информацию об аккредитации организаций, проводящих специальную оценку условий труда.
Законом предусматривается норма о том, что требования к представлению информации о сокращении области аккредитации действуют до 31 декабря 2021 года. Данный период времени необходим для налаживания электронного взаимодействия между ФГИС СОУТ и информационной системой Росаккредитации для передачи этой информации в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
Законом также вносятся изменения, предусматривающие возможность проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлениям органов исполнительной власти.