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2019-12-28T23:04+0300
https://ria.ru/20191228/1562982895.html
Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний
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РИА Новости

Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний

23:04 28.12.2019
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями, передаются Минздраву РФ на федеральном уровне.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Как поясняли авторы инициативы, сейчас в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, остаются 19 болезней. Организация обеспечения граждан препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в настоящее время отнесена к полномочиям органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.
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Ранее уже был принят закон о расширении перечня орфанных заболеваний, который был направлен на передачу на федеральный уровень полномочий по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно.
Новым законом вносятся соответствующие изменения в статьи 14, 44 и 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", направленные на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), Минздраву России. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели потребуется с 1 января 2020 года 2 миллиарда рублей ежегодно из федерального бюджета.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон позволит обеспечить лекарствами еще более 1,5 тысячи человек, 255 из которых дети.
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Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств
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Министерство здравоохранения РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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