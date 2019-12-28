Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна "поддакивает" США и ЕС

"Я лично не вижу путей (для налаживания отношений с Россией), не вижу никакой формулы, потому что у нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это все - демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия - это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах", - сказал Юрканс журналистам.