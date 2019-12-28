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Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна "поддакивает" США и ЕС
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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна "поддакивает" США и ЕС

22:55 28.12.2019 (обновлено: 22:56 28.12.2019)
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© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
© Sputnik / Sergey Melkonov
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архивное фото
РИГА, 28 дек - РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Латвия является членом ЕС с 2004 года.
"Я лично не вижу путей (для налаживания отношений с Россией), не вижу никакой формулы, потому что у нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это все - демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия - это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах", - сказал Юрканс журналистам.
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Юрканс был первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав РФ и ситуацией на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Янис ЮркансМИД ЛатвииЕвросоюзЛатвияРоссияСШАВ мире
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