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В Самарской области два человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Самарской области два человека погибли в ДТП

22:43 28.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека погибли, еще двое пострадали при опрокидывании в кювет легкового автомобиля в субботу в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
ДТП произошло в субботу вечером на дороге Клявлино - Шентала.
"По предварительным данным, автомобиль китайского производства опрокинулся в кювет, в результате 48-летний пассажир скончался до прибытия медиков, водитель и два взрослых пассажира с различными травмами госпитализированы, но 65-летний пассажир скончался в больнице", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что госавтоинспекторы оградили место аварии, оказали первую помощь пострадавшим, установили и опросили свидетелей ДТП.
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Полиция по факту аварии проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавила представитель ведомства.
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МВД РФСамарская областьПроисшествия
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