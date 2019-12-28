В Самарской области два человека погибли в ДТП

"По предварительным данным, автомобиль китайского производства опрокинулся в кювет, в результате 48-летний пассажир скончался до прибытия медиков, водитель и два взрослых пассажира с различными травмами госпитализированы, но 65-летний пассажир скончался в больнице", - рассказала собеседница агентства.