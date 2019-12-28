Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки

По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на заброшенном заводе в Верхнеуральске, на котором сохранилось исправное оборудование. Женщины привлекли к работе местных жителей и с ноября 2017 по март прошлого года произвели более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей.