Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело трех женщин, обвиняемых в незаконном производстве алкоголя.
По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на заброшенном заводе в Верхнеуральске, на котором сохранилось исправное оборудование. Женщины привлекли к работе местных жителей и с ноября 2017 по март прошлого года произвели более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей.
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Также они, предположительно, намеревались изготовить 90 тысяч бутылок, однако были замечены сотрудниками правоохранительных органов.
Нанесенный правообладателю ущерб оценивается в 540 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры рассказали порталу URA.RU, что подозреваемые являются пенсионерками.
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