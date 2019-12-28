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Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки
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РИА Новости

Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки

22:35 28.12.2019 (обновлено: 23:39 28.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело трех женщин, обвиняемых в незаконном производстве алкоголя.
По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на заброшенном заводе в Верхнеуральске, на котором сохранилось исправное оборудование. Женщины привлекли к работе местных жителей и с ноября 2017 по март прошлого года произвели более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей.
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Также они, предположительно, намеревались изготовить 90 тысяч бутылок, однако были замечены сотрудниками правоохранительных органов.
Нанесенный правообладателю ущерб оценивается в 540 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры рассказали порталу URA.RU, что подозреваемые являются пенсионерками.
Прокуратура
2 декабря, 12:01
В Челябинской области пенсионерку осудили за сбыт героина
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РоссияЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Что значат полученные в СССР опыт и знания! Уверен, нынешние жертвы ЕГЭ на такое не способны! Максимум, все с линий поотвинчивать и загнать на вещевом рынке и во втормет.
28 декабря, 23:01
Von Stirliz
9562003
Во Государство как пенсионеров довело)))На девять щедрых тысяч от родины ,не проживёшь.
28 декабря, 22:53
Татьяна Бондарева
71202218
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