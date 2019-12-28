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Путин подписал закон о защите прав участников амнистии капиталов
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РИА Новости

Путин подписал закон о защите прав участников амнистии капиталов

22:29 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
30 октября, 13:47
Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов
Закон закрепляет в качестве недопустимого доказательства в рамках уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе амнистии капиталов, саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах, факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации и документах. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.
Закон устанавливает, что факт представления специальной декларации, также сведения в ней или в прилагаемых документах не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, вводится прямой запрет на изъятие специальной декларации при следственных действиях.
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
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