Россия, Иран и Китай продолжат проводить совместные военные учения

Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019

Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019

ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Иран, Россия и Китай намерены и дальше проводить совместные военные учения в будущем, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

"Морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана точно не являются последними", - приводятся слова Саяри на сайте армии Ирана.

По его словам, во время проходящих в данный момент учений военно-морских сил трех стран вырабатываются методика и подходы, которые позволят проводить учения в будущем.

Он также отметил, что военные учения трех стран не подразумевают намерения государств создать коалицию.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря. Высокопоставленный иранский военный отметил значимость региона, поскольку через него проходят маршруты поставок энергоресурсов в другие страны.

"Многие европейские страны и страны Юго-Восточной Азии нуждаются в нефти Персидского залива, по этой причине безопасность этого региона весьма важна", - добавил Саяри.

Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.