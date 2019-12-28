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2019-12-28T22:48+0300
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Россия, Иран и Китай продолжат проводить совместные военные учения
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РИА Новости

Россия, Иран и Китай продолжат проводить совместные военные учения

22:22 28.12.2019 (обновлено: 22:48 28.12.2019)
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© Фото : Iranian ArmyИранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
© Фото : Iranian Army
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Иран, Россия и Китай намерены и дальше проводить совместные военные учения в будущем, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
"Морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана точно не являются последними", - приводятся слова Саяри на сайте армии Ирана.
По его словам, во время проходящих в данный момент учений военно-морских сил трех стран вырабатываются методика и подходы, которые позволят проводить учения в будущем.
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Он также отметил, что военные учения трех стран не подразумевают намерения государств создать коалицию.
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря. Высокопоставленный иранский военный отметил значимость региона, поскольку через него проходят маршруты поставок энергоресурсов в другие страны.
"Многие европейские страны и страны Юго-Восточной Азии нуждаются в нефти Персидского залива, по этой причине безопасность этого региона весьма важна", - добавил Саяри.
Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.
Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.
Президент Ирана Хасан Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном в сентябре в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
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