Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

"В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением", — сообщил Боренков.

По его словам, атаки проходили в направлении Дэйр-Эль-Гарби — Мейсруна и Маар-Шурин — Джарджаназ. В результате нападения убиты или ранены до 30 человек.