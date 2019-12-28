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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-28T22:33+0300
https://ria.ru/20191228/1562982084.html
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

22:05 28.12.2019 (обновлено: 22:33 28.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Правительственные силы отбили все атаки боевиков. Потерь среди сирийских военных нет.
"В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением", — сообщил Боренков.
По его словам, атаки проходили в направлении Дэйр-Эль-Гарби — Мейсруна и Маар-Шурин — Джарджаназ. В результате нападения убиты или ранены до 30 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
И как эта новость повлияет на мегапроект вечности - Северный Поток 2, который нагнулся медным тазом.
28 декабря, 23:06
Alexey Lysenko
2310220
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