В Египте более двадцати человек погибли в ДТП

В аварию попал автобус с местными рабочими, которые возвращались после смены на предприятии. Транспортное средство столкнулось с большегрузным автомобилем. Причина аварии выясняется.

Данное происшествие стало уже вторым крупным инцидентом на египетских дорогах в субботу. Ранее туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте. Погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, в том числе 20 иностранных туристов. Сообщается, что причиной ДТП стала лопнувшая покрышка грузового автомобиля.