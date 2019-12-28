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В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В Египте более двадцати человек погибли в ДТП

21:55 28.12.2019
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь
Египетская скорая помощь
© AP Photo / Ben Curtis
Египетская скорая помощь. Архивное фото
КАИР, 28 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в результате крупного ДТП на трассе между египетскими городами Порт-Саид и Думьят на севере Египта, сообщило египетское информагентство МЕНА.
В аварию попал автобус с местными рабочими, которые возвращались после смены на предприятии. Транспортное средство столкнулось с большегрузным автомобилем. Причина аварии выясняется.
Данное происшествие стало уже вторым крупным инцидентом на египетских дорогах в субботу. Ранее туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте. Погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, в том числе 20 иностранных туристов. Сообщается, что причиной ДТП стала лопнувшая покрышка грузового автомобиля.
Полиция Египта
17 ноября, 12:30
В Египте микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек
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Порт-СаидЕгипетВ мире
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