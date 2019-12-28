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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

21:39 28.12.2019
41248
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку по факту беспорядков в ресторане в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города. По информации издания, в конфликте приняли участие десять человек, обошлось без жертв.
"Заявление в полицию поступало. Полицейские выезжали на место. Организована проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельства происшествия.
Полиция
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ГУ МВД РФ по Ростовской областиМВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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