В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку по факту беспорядков в ресторане в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города. По информации издания, в конфликте приняли участие десять человек, обошлось без жертв.
"Заявление в полицию поступало. Полицейские выезжали на место. Организована проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельства происшествия.
25 ноября, 09:30В Москве задержали более десяти дворников за массовую драку