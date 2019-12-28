Киев отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными

По предварительным данным, самопровозглашенная ДНР должна передать 55 человек, Киев вернуть республике - 87.
"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС. Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", - цитирует заявление Саранцева интернет-издание "Левый берег".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции договорилась провести обмен пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.
24 декабря, 15:22В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными