Киев отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции договорилась провести обмен пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.