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Киев отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными
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РИА Новости

Киев отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными

21:07 28.12.2019
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© РИА Новости / Александра Хрусталь / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на КПП "Станица Луганская"
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Александра Хрусталь
Перейти в фотобанк
Военнослужащий на КПП "Станица Луганская". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пресс-центр Операции объединенных сил отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который состоится 29 декабря, заявил в субботу спикер штаба Виталий Саранцев.
По предварительным данным, самопровозглашенная ДНР должна передать 55 человек, Киев вернуть республике - 87.
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Вчера, 18:55
В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС. Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", - цитирует заявление Саранцева интернет-издание "Левый берег".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции договорилась провести обмен пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
24 декабря, 15:22
В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными
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