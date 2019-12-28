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Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже
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РИА Новости

Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже

21:06 28.12.2019
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© РИА НовостиУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. 28 декабря 2019
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже. 28 декабря 2019
© РИА Новости
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Французская полиция задержала трех человек во время парижских демонстраций, сообщила столичная префектура полиции.
"Двадцать восьмого декабря в 17.30 (19.30 мск) полиция произвела три задержания за бросание предметов в сторону сотрудников правопорядка во время парижских демонстраций днем", - сообщила префектура в Twitter.
В субботу во французской столице проходят акции протеста против предложенной властями пенсионной реформы и шествие сторонников движения "желтых жилетов". Некоторые участники акций настроены крайне агрессивно, полиция уже была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов.
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже. 28 декабря 2019
Вчера, 18:40
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"Желтые жилеты"ФранцияПарижВ мире
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