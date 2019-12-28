Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T08:40+0300
https://ria.ru/20191228/1562981189.html
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/85/1562948542_0:0:2901:1633_1036x0_80_0_0_5e0949e56243f44d323002d5152d56dc.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

20:48 28.12.2019 (обновлено: 08:40 29.12.2019)
45922
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, россияне смогут получать эти сведения через портал государственных услуг, единый колл-центр или при посещении органа власти.
Закон позволит жителям труднодоступных районов узнавать обо всех мерах господдержки, на которые они могут рассчитывать, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает три тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. Он отметил, что далеко не все знают о положенных им льготах и выплатах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
27 ноября, 23:51
Матвиенко: более трети семей с детьми в России не знают о льготах
2331375224
Обсудить 14
Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Путин пестует у людей чувство собственной неполноценности. В СССР к людям было другое отношение: если положено, то платили автоматически, если нет, то люди и не претендовали, понимая, что у них не всё так плохо.
29 декабря, 07:06
Александра
4700508
интересно а технически это сложно сделать такое правило при котором всех пенсионеров которые могут получать поддержку от своего государство государство в обязательном порядке информирует обо все видах помощи сразу и которые эту помощь начинают получать без отсрочек и промедления особенно одинокие и получающие маленькую пенсиию пожилые люди
29 декабря, 01:04
Иван Иванов
4600602
Рекомендуем
Женщина на улице Новосибирска
Травматолог рассказал, как избежать переломов зимой
Экскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов
Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Бутылки с водкой
Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил "разгрузить" президента России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
11:22Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
11:15Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
Лента новостейМолния