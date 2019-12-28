Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, россияне смогут получать эти сведения через портал государственных услуг, единый колл-центр или при посещении органа власти.
Закон позволит жителям труднодоступных районов узнавать обо всех мерах господдержки, на которые они могут рассчитывать, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает три тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. Он отметил, что далеко не все знают о положенных им льготах и выплатах.