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РИА Наука
2019-12-28T20:40+0300
https://ria.ru/20191228/1562981095.html
"Роскосмос" осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:118:3071:1845_1036x0_80_0_0_b79c45029d43858c5a6b7a21ce1fee5d.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

20:39 28.12.2019 (обновлено: 20:40 28.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
В 2019 году Россия провела 25 космических пусков: 13 с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру.
"В честь праздника немного приоткроем космические карты - на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году", - сказал ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
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В начале 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане в 45 космических пусков.
В пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что оказалось сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. Он отметил, что по указанию Путина в этой связи создана спецкомиссия.
Борисов также сообщил, что Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков по различным причинам, среди которых недостатки в организации работы. По его словам, единственным достижением ракетно-космической отрасли РФ в 2019 году стала безаварийность космических пусков.
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