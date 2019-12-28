"Роскосмос" осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.

В 2019 году Россия провела 25 космических пусков: 13 с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру.

"В честь праздника немного приоткроем космические карты - на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году", - сказал ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ"

В пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что оказалось сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. Он отметил, что по указанию Путина в этой связи создана спецкомиссия.