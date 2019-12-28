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В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета
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РИА Новости

В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета

20:32 28.12.2019 (обновлено: 20:33 28.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Лафайте, штат Луизиана, пять человек погибли, сообщает телеканал KLFY со ссылкой на пожарные службы.
"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - передает ТВ.
Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы.
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ЛуизианаСШАВ мире
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