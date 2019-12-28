В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета

ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Лафайте, штат Луизиана, пять человек погибли, сообщает телеканал KLFY со ссылкой на пожарные службы.
"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - передает ТВ.
Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы.
BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019