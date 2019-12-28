Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T20:32+0300
https://ria.ru/20191228/1562980914.html
Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств
https://cdn22.img.ria.ru/images/155219/96/1552199687_0:273:3072:2001_1036x0_80_0_0_0b921c09fb63412cd0ea89f22084e90c.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств

20:32 28.12.2019
679
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗагрузка гранул в конвейерную линию на фармацевтическом предприятии
Загрузка гранул в конвейерную линию на фармацевтическом предприятии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который переносит срок вступления в силу обязанности производителей лекарств осуществлять их обязательную маркировку - с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что с 1 июля 2020 года производители лекарств в обязательном порядке должны будут их маркировать. Лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут с 1 июля обеспечивать внесение информации о лекарствах в систему мониторинга их движения.
Предусматривается, что лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, препараты для тех, кто перенес трансплантацию органов и (или) тканей до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке и реализации без маркировки до истечения срока их годности.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
23 декабря, 17:28
Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
Обязательная маркировка всех лекарств должны была начаться в России с 1 января 2020 года. При этом с 1 октября фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения. Как отмечала заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, благодаря маркировке еще на этапе эксперимента было выявлено правонарушений (повторных вбросов и перепродаж препаратов, купленных на госторгах) на сумму более 500 миллионов рублей.
Как ранее указывал депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский, мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему с 1 января 2020 года не готово. По словам депутата, регионы находятся в разной степени готовности.
В связи с этим Боярский и ряд других депутатов Госдумы, в том числе первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, внесли в Госдуму еще один законопроект на ту же тему, он предлагает предоставить для введения обязательной маркировки лекарств переходный период в полгода. Этот документ одобрен профильным комитетом Госдумы по охране здоровья к принятию в первом чтении.
Работа пункта технического осмотра автомобилей
19 декабря, 12:31
СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей
2010005
Обсудить 0
РосздравнадзорГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Театр им. Комиссаржевской
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Следственный изолятор
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Президент России Владимир Путин
Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
Вывеска Нотариус
Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний
Экскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов
Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму
Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Медицинские препараты
В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о защите прав участников амнистии капиталов
Лейтенант полиции Денис Ступников и старший сержант полиции Сергей Лукьянов. Стоп-кадр видео
В Саратове полицейские спасли студентов, провалившихся под лед
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
Киев отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин подписал закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда
Автомобили полиции
В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
Детский сад
Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
11:22Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
11:15Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
11:09В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
11:04Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
11:00В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
11:00ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
10:47Волчек обладала исключительной гражданской позицией, заявила Голодец
10:44Названы простые способы ускорить обмен веществ
10:41Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
10:37В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
10:23Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
10:22Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
10:17Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
10:17В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
10:17В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния