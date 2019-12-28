Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который переносит срок вступления в силу обязанности производителей лекарств осуществлять их обязательную маркировку - с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается, что с 1 июля 2020 года производители лекарств в обязательном порядке должны будут их маркировать. Лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут с 1 июля обеспечивать внесение информации о лекарствах в систему мониторинга их движения.

Предусматривается, что лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, препараты для тех, кто перенес трансплантацию органов и (или) тканей до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке и реализации без маркировки до истечения срока их годности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Обязательная маркировка всех лекарств должны была начаться в России с 1 января 2020 года. При этом с 1 октября фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения. Как отмечала заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, благодаря маркировке еще на этапе эксперимента было выявлено правонарушений (повторных вбросов и перепродаж препаратов, купленных на госторгах) на сумму более 500 миллионов рублей.

Как ранее указывал депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский, мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему с 1 января 2020 года не готово. По словам депутата, регионы находятся в разной степени готовности.