В Саратове полицейские спасли студентов, провалившихся под лед

САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции в Сотрудники полиции в Саратове вытащили из Волги пару студентов, которые провалились под лед, пытаясь достать из воды упавший телефон, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову Денис Ступников и Сергей Лукьянов услышали крики о помощи во время дежурства в районе набережной Волги, после чего в нескольких метрах от берега в ледяной воде увидели девушку и молодого человека, которые из-за намокшей одежды и тонкой кромки льда не могли самостоятельно выбраться на берег.

"Полицейские с помощью подручных средств вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи. Спасенные оказались студентами одного из саратовских вузов. Они пояснили, что прогуливались по набережной и хотели сделать совместную фотографию, однако девушка выронила сотовый телефон в Волгу. При попытке достать его оба оказались в ледяной воде", - сказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

На видео, распространенном МВД РФ, запечатлено, как спасенные студенты поблагодарили полицейских и ушли, а один из сотрудников полиции рассказал, что спасти пострадавших удалось благодаря помощи прохожих, которые вовремя успели принести автомобильный тросс. Полицейский также рассказал, почему студенты решились броситься в воду.