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В Саратове полицейские спасли студентов, провалившихся под лед
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РИА Новости

В Саратове полицейские спасли студентов, провалившихся под лед

20:09 28.12.2019 (обновлено: 20:10 28.12.2019)
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© МВД РоссииЛейтенант полиции Денис Ступников и старший сержант полиции Сергей Лукьянов. Стоп-кадр видео
Лейтенант полиции Денис Ступников и старший сержант полиции Сергей Лукьянов. Стоп-кадр видео
© МВД России
Лейтенант полиции Денис Ступников и старший сержант полиции Сергей Лукьянов. Стоп-кадр видео
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратове вытащили из Волги пару студентов, которые провалились под лед, пытаясь достать из воды упавший телефон, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову Денис Ступников и Сергей Лукьянов услышали крики о помощи во время дежурства в районе набережной Волги, после чего в нескольких метрах от берега в ледяной воде увидели девушку и молодого человека, которые из-за намокшей одежды и тонкой кромки льда не могли самостоятельно выбраться на берег.
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"Полицейские с помощью подручных средств вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи. Спасенные оказались студентами одного из саратовских вузов. Они пояснили, что прогуливались по набережной и хотели сделать совместную фотографию, однако девушка выронила сотовый телефон в Волгу. При попытке достать его оба оказались в ледяной воде", - сказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
На видео, распространенном МВД РФ, запечатлено, как спасенные студенты поблагодарили полицейских и ушли, а один из сотрудников полиции рассказал, что спасти пострадавших удалось благодаря помощи прохожих, которые вовремя успели принести автомобильный тросс. Полицейский также рассказал, почему студенты решились броситься в воду.
"Она (студентка) пояснила, что уронила свой новый телефон и очень сильно боялась, что мама ее отругает за это, поэтому полезли этот телефон доставать", - сказал он на видео.
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Ирина ВолкМВД РФСаратовПроисшествия
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