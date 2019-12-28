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2019-12-28T20:06+0300
https://ria.ru/20191228/1562980424.html
Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/06/1562650667_0:145:2978:1820_1036x0_80_0_0_18651693aff2fef82e8168e6f4ef74b5.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор

20:04 28.12.2019 (обновлено: 20:06 28.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов
Экскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Экскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Первой редакцией законопроекта предлагалось разрешить компаниям выбрать способ расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, что должно позволить сократить случаи переплат. При этом отмечается, что способ определения размера квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, согласно документу, компании будут выбирать самостоятельно для каждого вида негативного воздействия, за которое взимается плата.
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
16 декабря, 15:54
Эколог рассказал о реализации мусорной реформы в регионах
Поправками ко второму чтению был установлен запрет на сжигание необработанных отходов, то есть из отходов необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только потом отправлять на сжигание.
Кроме того, поправками был изменен порядок взимания средств экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий и расходования этих средств: предлагается, что эти деньги теперь будут направляться только на утилизацию, то есть по факту - только на переработку. Помимо этого, в новой редакции законопроекта устанавливается, что все эти объекты обязательно будут проходить экологическую экспертизу на предмет их экологической безопасности.
Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2020 года.
От урны до склада: как сортируют мусор в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев

Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.

В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.

Сортировка отходов в Москве
1 из 9

Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.

В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.

Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.

"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.

Сортировка отходов в Москве
2 из 9

Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.

Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.

"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.

"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.

Сортировка отходов в Москве
3 из 9

С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.

"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.

"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.

Сортировка отходов в Москве
4 из 9

На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.

"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.

Сортировка отходов в Москве
5 из 9

После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.

Сортировка отходов в Москве
6 из 9

Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.

Сортировка отходов в Москве
7 из 9

Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.

Сортировка отходов в Москве
8 из 9

Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.

Сортировка отходов в Москве
9 из 9

"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 9

Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.

В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 9

Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.

Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.

"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 9

С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.

"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 9

На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.

"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 9

После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 9

Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 9

Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 9

Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.

© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 9

"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Новости - ЭкологияВладимир ПутинРоссияОбщество
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