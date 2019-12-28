Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор

Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.
В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.
Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.
В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.
Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.
Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.
"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.
Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.
Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.
"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.
С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.
"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.
С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.
"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.
На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.
"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.
На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.
"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.
После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.
После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.
Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.
Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.
Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.
Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.
Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.
Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.
"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.
"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.
Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.
В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.
Чтобы москвичи научились ориентироваться в видах сортируемых и несортируемых отходов, на каждой контейнерной площадке появились небольшие, но информативные памятки. На табличках подробно расписано, что и как сдавать на переработку, какие емкости и отходы необходимо очистить перед сдачей.
Как уверяет представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", занимающейся сортировкой отходов, Оксана Бачина, старт программы по раздельному сбору отходов не поменяет бытовую жизнь москвичей кардинально.
"Чтобы начать сортировать мусор, не нужно заводить дома пять ведер отдельно под стекло, пластик и другие перерабатываемые отходы. Достаточно организовать две емкости: под вторсырье и бытовой мусор, и начать сортировать отходы", – отмечает Бачина.
С контейнерных площадок мусор вывозят брендированные мусоровозы синего и серого цветов, соответственно видам отходов. По словам Бачиной, только в Центральном и Северном административных округах обновленных мусорных площадок – порядка трех тысяч.
"Годовой объем сортировки на наших станциях – около 700 тысяч тонн, из них 140 тысяч – это вторсырье, которое мы отбираем на переработку. Это примерно 8% из смешанных отходов и больше 35% из раздельно собранных. Получается, около 14 тысяч мусоровозов едут не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия", – отмечает Бачина.
На станции сортировки мусоровозы обязательно взвешиваются, а также проходят через радиационную рамку. После пункта контроля мусор из грузовиков выгружается согласно виду отходов. В "смешанную" кучу попадают одноименные отходы, в "раздельную" – уже рассортированный жителями мусор.
"Бывает, что на переработку люди по ошибке сдают, например, обувь или одежду. А их лучше передать на благотворительность в специальные фонды. Поэтому мы стараемся максимально информировать москвичей о правилах раздельного сбора, чтобы они знали, как поступать с тем или иным сырьем", – подчеркивает Бачина.
После выгрузки работники станции загружают отходами транспортерные ленты, по которым мусор поступает в отдельные сортировочные кабины. При этом ленты двигаются с достаточно медленной скоростью, а иногда даже останавливаются, чтобы у специалистов было время для тщательного отбора отходов. В первой сортировочной кабине работники станции отбирают стекло, чтобы оно не разбилось в сепараторе, а также крупные куски пленки, которая может привести к засору.
Затем отходы поступают в сам сепаратор – специальное оборудование, которое перетряхивает мусор, тем самым избавляя его от органики. После отходы проходят через вторую сортировочную кабину, где рабочие выбирают и сортируют все виды пластика и бумаги, отбирают тетрапак и другое вторсырье.
Всего, по словам Бачиной, на станциях "ЭкоЛайна" мусор сортируют по 25 фракциям, а пластик, например, разделяют более чем на 10 видов по номенклатуре. Стекло, в свою очередь, обязательно сортируют по цветам для эффективной переработки.
Пройдя все этапы сортировки, отходы поступают в накопительные ячейки, в каждой из которых хранится только один вид вторсырья. Затем содержимое ячеек по очереди поступает по транспортной ленте на пресс, где из него формируются квадратные кипы и обвязываются прочной проволокой. В дальнейшем спрессованные кубы хранятся на складах сортировочной станции, откуда их забирают переработчики.
"Наша задача – максимально донести до москвичей, что собранный ими мусор действительно будет правильно обработан, рассортирован, а затем передан на переработку и дальнейшее производство новых вещей. Горожане должны быть уверены, что их усилия по раздельному сбору не пропадут зря", – заключает Бачина.