В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны

ДТП произошло на автодороге Симферополь – Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка.
"По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen на скользкой горной дороге не выбрал безопасную скорость движения, а также необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате допустил столкновение с грузовой автоцистерной. В ДТП пострадал водитель, а также семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их направили в медицинское учреждение.
"Поврежденные транспортные средства эвакуированы с проезжей части, затора на месте аварии нет", - отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что микроавтобус двигался по заказному коммерческому маршруту, не являлся маршрутным транспортным средством.