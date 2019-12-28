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В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
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РИА Новости

В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны

19:45 28.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовой автоцистерной на горной дороге в Крыму, в результате дорожной аварии пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
ДТП произошло на автодороге Симферополь – Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка.
"По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen на скользкой горной дороге не выбрал безопасную скорость движения, а также необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате допустил столкновение с грузовой автоцистерной. В ДТП пострадал водитель, а также семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их направили в медицинское учреждение.
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"Поврежденные транспортные средства эвакуированы с проезжей части, затора на месте аварии нет", - отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что микроавтобус двигался по заказному коммерческому маршруту, не являлся маршрутным транспортным средством.
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МВД РФКрымПроисшествия
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