В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны

"По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen на скользкой горной дороге не выбрал безопасную скорость движения, а также необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате допустил столкновение с грузовой автоцистерной. В ДТП пострадал водитель, а также семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.