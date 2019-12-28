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МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
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РИА Новости

МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела

19:37 28.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела, говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
"Следствие по делу Пола Уилана завершилось еще 30 августа. Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела", - отметили в министерстве.
Ранее в МИД РФ отмечали, что заявления Уилана о неких издевательствах и угрозе жизни в СИЗО - это "не более чем провокационная линия защиты для создания шумихи". Кроме того, в дипведомстве отметили, что Уилану оказывается необходимая медпомощь, а сам он может затягивать следствие, до сих пор не ознакомившись с материалами дела.
Мосгорсуд во вторник удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест Уилана до 29 марта 2020 года.
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат Уилана сообщил, что его должность в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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Пол УиланМИД РФФСБ РФРоссияСШАПроисшествия
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