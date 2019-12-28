Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму

Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных правительством РФ. Принятый закон продлевает применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.