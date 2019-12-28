МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о "цифровом нотариате", которым предполагается расширить перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть оказаны дистанционно.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что к таким действиям отнесены подтверждение верности перевода документов с одного языка на другой, передача документов одних физических и юридических лиц другим, принятие в депозит денежных средств, совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке, обеспечение доказательств в виде осмотра информации в интернете, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие.

Кроме того, закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном, которые будут храниться в Единой информационной системе нотариата.

Также законом предусматривается право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы. В том числе инициативой предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны - через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон: проект сделки будет создаваться нотариусами с использованием электронной системы нотариата.