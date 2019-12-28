В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские политики раскритиковали решение Варшавы вызвать российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Ранее у дипломата состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа во внешнеполитическом ведомстве. Недовольство Варшавы вызвали слова президента Владимира Путина, назвавшего главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".
"Пробивают дно"
Депутата Вячеслава Никонова возмутила попытка Варшавы "защитить отъявленного антисемита".
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"А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причем по делу — за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади", — написал он в фейсбуке.
По мнению парламентария, реагируя подобным образом, польские власти "пробивают дно".
Сенатор Владимир Джабаров также заметил, что позиция Москвы по данному вопросу основана на фактах.
"Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно", — заявил он в комментарии телеканалу "360".
По мнению Джабарова, вызов российского посла в МИД Польши ничего в этом отношении не изменит.
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Заявление Путина
Во вторник, выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин напомнил, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Президент назвал польского дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".
Позицию главы государства позже поддержали и другие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за подобные высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.