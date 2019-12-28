В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина

"Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно", — заявил он в комментарии телеканалу "360".