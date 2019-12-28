Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у США и Китая нет технологий, сопоставимых с отечественным гиперзвуковым оружием.
24 декабря, 15:12Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
"Когда ракета на гиперскорости движется к цели в ионном облаке, головка самонаведения не работает в традиционном понимании — нужно что-то принципиально другое. Это "другое" наши сделали, а американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий. Это чисто советская разработка, которая реализована уже в России", — цитирует военного специалиста НСН.
Сивков подчеркнул, что повышение скорости позволит ракетам легче проходить противоракетную оборону противника, однако и в существующих условиях они практически неуязвимы.
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Новыми ракетами вооружат истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.
"Циркон" поступит на вооружение надводных и подводных кораблей. В перспективе им оснастят модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевую атомную подлодку проекта 949А ("Антей ") "Иркутск", а также модернизируемую до уровня 949АМ АПЛ "Иркутск".