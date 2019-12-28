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Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
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РИА Новости

Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения

19:20 28.12.2019 (обновлено: 19:50 28.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у США и Китая нет технологий, сопоставимых с отечественным гиперзвуковым оружием.
Так эксперт прокомментировал заявление Минобороны о планах повысить максимальную скорость ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем десяти махов.
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
24 декабря, 15:12
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
"Когда ракета на гиперскорости движется к цели в ионном облаке, головка самонаведения не работает в традиционном понимании — нужно что-то принципиально другое. Это "другое" наши сделали, а американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий. Это чисто советская разработка, которая реализована уже в России", — цитирует военного специалиста НСН.
Сивков подчеркнул, что повышение скорости позволит ракетам легче проходить противоракетную оборону противника, однако и в существующих условиях они практически неуязвимы.
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Ракетный комплекс Авангард
Вчера, 13:51Новое оружие России
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Новыми ракетами вооружат истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.
"Циркон" поступит на вооружение надводных и подводных кораблей. В перспективе им оснастят модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевую атомную подлодку проекта 949А ("Антей ") "Иркутск", а также модернизируемую до уровня 949АМ АПЛ "Иркутск".
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Константин СивковТихоокеанский флот ВМФ РоссииМиГ-31Владимир ПутинКитайРоссияСШАБезопасность
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