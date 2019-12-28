В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразил надежду, что украинские силовики начнут соблюдать бессрочное перемирие хотя бы с 1 января 2020 года.

Ранее в минобороны Украины заявили, что украинские силовики готовятся к полному прекращению огня с 1 января 2020 года.

"Никаких новых дат, новых режимов тишины, новых условий участниками контактной группы не обсуждалось, не согласовывалось и не объявлялось. Однако на днях руководитель министерства обороны Украины сделал заявление о якобы подготовке вооруженных формирований Украины к полному перемирию с 1 января. В этой связи становится понятным, почему после заявления координатора о приверженности сторон действующему перемирию снижения эскалации на линии соприкосновения не произошло", - сказал представитель ДНР в СЦКК

По его словам, либо Киев в одностороннем порядке определил для себя новую дату перемирия, либо министр обороны Украины "не владеет ситуацией в этом вопросе".

"Остается надеяться, что хотя бы с 1 января наступающего года украинская сторона наконец-то начнет выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению полного и всеобъемлющего режим прекращения огня, как и дополнительные меры его контроля", - добавил представитель ведомства.