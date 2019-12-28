В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках "нормандской встречи" обязательства и завтра пройдет полноценный обмен по принципу "всех установленных на всех установленных". Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.

Представитель ЛНР уточнила, что почти все заявленные со стороны республики на обмен удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лица подтвердили свое участие в обмене.