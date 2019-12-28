Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T18:55+0300
https://ria.ru/20191228/1562979333.html
В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/39/1562543914_0:172:3068:1898_1036x0_80_0_0_fe9f5b46491ab9cefe2c993a7f61813e.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

18:55 28.12.2019
159
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
"Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках "нормандской встречи" обязательства и завтра пройдет полноценный обмен по принципу "всех установленных на всех установленных". Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.
Представитель ЛНР уточнила, что почти все заявленные со стороны республики на обмен удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лица подтвердили свое участие в обмене.
"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен", - сообщила представитель ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский
16:08
Зеленский подтвердил назначенный на 29 декабря обмен пленными
200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза. Стоп-кадр видео
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Разрушенный дом в Донецке
ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР
Британские фунты
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
Вид из окна российского самолета во время полета
Борт, готовящийся к посадке в Екатеринбурге, кружит в воздухе два часа
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Военные сообщили о работе над лазерным комплексом для уничтожения БПЛА
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
Взрывы ракет
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже
Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын на пресс-конференции.
Бывший ярославский губернатор сравнил Путина и Ельцина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния