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2019-12-28T18:41+0300
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Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
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РИА Новости

Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады

18:41 28.12.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании единых основ для записи детей в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем.
Изменения вносятся в статьи 67 и 98 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Основная цель - создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.
Статья 67 закона дополняется положением о том, что "прием на обучение в дошкольные организации осуществляется по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем".
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Отмечается, что вести федеральную систему будет правительство РФ. Кабмин также будет готовить методические рекомендации к порядку формирования и ведения таких региональных систем. На основании указанных методических рекомендаций нормативными правовыми актами субъектов РФ устанавливается порядок формирования и ведения региональных информационных систем.
Добавляется, что порядок взаимодействия региональных информационных систем с федеральной утверждаются Минпросвещения России.
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Министерство просвещения РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
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