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Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
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РИА Новости

Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами

18:20 28.12.2019
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CC0 / skeeze / cockpitПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета
CC0 / skeeze / cockpit
Пилоты в кабине самолета. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право иностранным пилотам принимать участие в управлении экспериментальными воздушными судами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Воздушный кодекс РФ ограничивал право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании.
"В состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить граждане РФ и в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ", - говорится в документе.
Иностранным летчикам дано право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только при проведении их обучения пилотированию этого самолета, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.
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