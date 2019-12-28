Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами

Ранее Воздушный кодекс РФ ограничивал право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании.

"В состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить граждане РФ и в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ", - говорится в документе.

Иностранным летчикам дано право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только при проведении их обучения пилотированию этого самолета, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.